День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 17:59

«Комфорт или безопасность?»: Захарова высказалась об ограничениях связи

Захарова: Ограничения связи требуют выбрать между комфортом и жизнями детей

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Временные перебои в работе связи — это вынужденная мера, идущая на благо безопасности. Об этом в беседе с ТАСС заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, главный приоритет — оберегать население, в первую очередь несовершеннолетних. Она подчеркнула, что никогда не пожертвует благополучием детей ради личных удобств.

Захарова напомнила, что власти систематически публикуют данные о погибших и искалеченных в результате обстрелов. Особенно много трагедий, по её словам, связано с атаками беспилотников и противопехотными минами «Лепесток». Она считает, что казённое слово «пострадавшие» не передаёт настоящего ужаса случившегося.

«Оторванные руки и ноги, слепота, глухота. Про психологические травмы я, наверное, даже говорить не должна. Наносится колоссальный урон здоровью», — подчеркнула спикер МИД. Захарова резюмировала, что все вводимые ограничения абсолютно необходимы и требуют концентрации имеющихся ресурсов.

Кремль не рассматривает компенсации для бизнеса из-за отключений мобильной связи
Кремль не рассматривает компенсации для бизнеса из-за отключений мобильной связи

Вопреки временным неудобствам со связью, медицинская помощь в России продолжает оказываться в полном объёме. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что отрасль заранее выстроена для автономной работы даже при самых тяжёлых сбоях.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar