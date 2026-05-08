Путин наградил орденом Почёта постпреда РФ при ОБСЕ Полянского

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почёта постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрия Полянского. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Почёта Полянского Дмитрия Алексеевича», — говорится в документе.

Ранее художник Никас Сафронов получил орден Александра Невского. Путин подписал соответствующий указ. Награду вручили за вклад в развитие культуры и искусства России. Также отметили многолетнюю плодотворную деятельность награждённого.