8 мая, 18:27

Путин наградил орденом Почёта постпреда РФ при ОБСЕ Полянского

Дмитрий Полянский. Обложка © ТАСС / Zuma

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почёта постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрия Полянского. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Почёта Полянского Дмитрия Алексеевича», — говорится в документе.

Ранее художник Никас Сафронов получил орден Александра Невского. Путин подписал соответствующий указ. Награду вручили за вклад в развитие культуры и искусства России. Также отметили многолетнюю плодотворную деятельность награждённого.

Александра Мышляева
