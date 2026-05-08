СК предъявил обвинения владельцу катера, опрокинувшегося с людьми на Москве-реке
Катер, который опрокинулся в Подмосковье. Обложка © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Следственный комитет предъявил обвинение владельцу проката лодок в подмосковном Красногорске, где перевернулись 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Предъявлено обвинение владельцу и сотруднику сервиса проката, расположенного на берегу Москвы-реки в Красногорске, в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сказали в СК.
Как выяснили следователи, пассажировместимость лодки была превышена, а спасательных жилетов в достаточном количестве не оказалось. Владельцу проката избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Работник проката задержан, вопрос о его мере пресечения решается.
Напомним, катер с людьми на борту перевернулся на Москве-реке недалеко от Красногорска. В воде оказались семь детей и пять взрослых. Все пассажиры были в спасательных жилетах. Погибших нет.
