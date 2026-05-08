«Рады всем, кто хочет приехать»: Путин высказался о приглашении лидеров на Парад Победы

Россия не рассылала лидерам иностранных государств официальных приглашений на празднование Дня Победы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Как отметил российский лидер, Москва лишь дала понять, что будет рада видеть всех, кто захочет приехать, чтобы отметить праздник. Такой подход, по его словам, особенно актуален естественен в сегодняшней непростой обстановке с учётом вопросов безопасности.

«Для вас ничего неожиданного не скажу. Мы никого не приглашали официально. Мы просто сказали, что будем рады видеть всех, кто захочет приехать», — пояснил российский лидер, назвав такой подход

Напомним, перед праздничными мероприятиями в честь 81-й годовщины Победы в Кремле стартовали переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча проходит в Представительском кабинете, лидеры двух стран обсуждают насущные проблемы двусторонней повестки.