Лукашенко осудил тех «товарищей», кто бросил Победу под ноги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным высказался о тех, кто пытается переписать историю Второй мировой войны. Глава государства не скрывал эмоций, говоря о позиции некоторых стран, с которыми Белоруссия и Россия когда-то жили в одном государстве.

«Просто некрасиво и противно, когда наблюдаешь за нашими некоторыми «товарищами», которые решили не просто забыть, а вообще бросить под ноги эту Победу», – заявил Лукашенко.

Он также обратил внимание на поведение известных личностей, чьи предки сражались на фронтах Великой Отечественной.

«Непонятно как себя ведут», – констатировал президент Белоруссии.

Ранее Life.ru писал, что в Берлине 8 и 9 мая вновь ввели ограничения на демонстрацию российской и советской символики у военных мемориалов. Запрет действует с утра 8 мая до вечера 9 мая. Ограничения коснулись советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде. Под запрет попали георгиевские ленты, российские флаги, военная форма, а также буквы V и Z.