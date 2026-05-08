8 мая, 19:47

Мирного жителя ранило при атаке FPV-дронов ВСУ на Брянскую область

Вооружённые силы Украины атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Для удара использовали FPV-дроны. В результате пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — написал Богомаз.

Мужчину доставили в больницу. Врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В Брянске после атаки ВСУ повреждены 231 квартира и более 40 автомобилей

Накануне ночью ВСУ также нанесли удар по жилым домам в Бежицком районе Брянска. Атака затронула мирных граждан. В результате террористического нападения ранения получили 13 человек. Среди пострадавших — один ребёнок.

Лия Мурадьян
