В Брянске после атаки ВСУ повреждены 231 квартира и более 40 автомобилей
После удара Вооружённых сил Украины по Брянску 7 мая повреждения получили 231 квартира и свыше 40 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Власти пообещали выплатить компенсации людям, чьё имущество пострадало. Это произойдёт после сбора всех документов и по итогам экспертизы. В результате атаки на микрорайон Автозаводец пострадали 11 человек, включая четырёхлетнего ребёнка. На сегодняшний день в больнице остаётся только одна женщина — все остальные, в том числе несовершеннолетний, уже выписаны.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ночью Вооружённые силы Украины нанесли удар по жилым домам и мирным гражданам в Бежицком районе Брянска. В результате этой террористической атаки ранения получили 13 человек, включая одного ребёнка, и все пострадавшие были доставлены в больницу. Глава региона подчеркнул, что «укронацисты», подобно фашистам, атаковали город ночью, повредив два многоквартирных жилых дома. Министерство обороны сообщило, что за семь часов средства противовоздушной обороны сбили 145 беспилотников самолётного типа над различными регионами России, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
