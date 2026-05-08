В Брянске после атаки ВСУ повреждены 231 квартира и более 40 автомобилей

После удара Вооружённых сил Украины по Брянску 7 мая повреждения получили 231 квартира и свыше 40 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Власти пообещали выплатить компенсации людям, чьё имущество пострадало. Это произойдёт после сбора всех документов и по итогам экспертизы. В результате атаки на микрорайон Автозаводец пострадали 11 человек, включая четырёхлетнего ребёнка. На сегодняшний день в больнице остаётся только одна женщина — все остальные, в том числе несовершеннолетний, уже выписаны.