8 мая, 21:50

В Кремле сообщили о насыщенном графике Путина в День Победы

Песков: Путин проведёт более десяти встреч 9 мая

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин 9 мая проведёт более десяти встреч. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не стал раскрывать подробности предстоящих переговоров, однако подтвердил, что график президента в День Победы будет крайне насыщенным.

«Более десяти», — ответил Песков на вопрос журналистов о количестве встреч, запланированных у Путина на День Победы.

Ранее Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия не рассылала лидерам иностранных государств официальных приглашений на празднование Дня Победы. Как отметил российский лидер, Москва лишь дала понять, что будет рада видеть всех, кто захочет приехать, чтобы отметить праздник.

Путин: Лидеры дружественных стран лично прибыли в Москву на 9 Мая
Артём Гапоненко
