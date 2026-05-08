8 мая, 20:44

«Шаг навстречу США»: Слуцкий объяснил, зачем Россия согласилась на перемирие с Украиной

Обложка © Life.ru

Россия приняла предложение президента США Дональда Трампа о временном прекращении огня на период с 9 по 11 мая. Глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС назвал это решение, прежде всего, шагом навстречу Вашингтону.

По словам парламентария, инициатива изначально исходила от Трампа, который поддержал предложение президента РФ Владимира Путина о режиме прекращения огня в честь 81-й годовщины Дня Победы.

«Россия идёт навстречу, прежде всего, американской стороне, которая выступила с соответствующей просьбой», – сказал Слуцкий.

Ушаков подтвердил обмен пленными с Украиной по формуле «тысяча на тысячу»

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что договорённость достигнута в ходе телефонных контактов с администрацией США. Американские представители, в свою очередь, находились на связи с Киевом. Важно, что инициатива Трампа приурочена именно к 81-й годовщине Победы над нацизмом, святому для России празднику, добавил Ушаков.

Юния Ларсон
