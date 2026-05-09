Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Лавров заявил — возобновление боевых действий создаёт угрозу для стабилизации региона. Российский МИД опубликовал сообщение по итогам беседы.

В ведомстве отметили, что в результате боевых действий страдает мирное население. Гражданская инфраструктура получает ущерб как в Иране, так и в соседних арабских странах.

«Главные договоры внешнеполитических ведомств находятся в контакте и стремятся к согласованию подходов всех вовлечённых южную сторону в поиск путей долгосрочного урегулирования», — указано в заявлении МИД.

Абдалла Бен Заид Аль Нахайян поздравил Лаврова с наступающим Днём Победы. Министры сошлись во мнении, что многостороннюю систему нужно укреплять. Эта система создана на основе Устава ООН по итогам Второй мировой войны.

Ранее бывший вице-президент США Камала Харрис высказала мнение, что главным победителем в войне США с Ираном стала Россия. По её словам — Украина оказалась среди пострадавших сторон. Харрис добавила — после снятия санкций президент Дональд Трамп позволил Москве зарабатывать на продаже нефти.