Российские системы ПВО сбили 44 украинских дрона за четыре часа

Российские военные нейтрализовали 44 украинских беспилотника за четыре часа. Налёт дронов отражали в период с 20:00 до 24:00 8 мая. Операцию провели над территориями нескольких регионов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Атаке ВСУ подверглись Московская, Брянская, Белгородская, Курская, Калужская, Орловская, Тульская, Липецкая, Рязанская области, а также акватория Азовского моря.

Напомним, вечером 8 мая вооружённые силы Украины атаковали село Курковичи в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Для удара боевики применили FPV-дроны. В результате атаки пострадал мирный житель. Мужчину госпитализировали, врачи оказали ему необходимую помощь.