Алимов: РФ не поддержит резолюцию США и Бахрейна по Ирану в СБ ООН

Россия призывает США и Бахрейн отозвать проект резолюции по Ирану в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Алимов. Замминистра обратил внимание, что сроков голосования пока не назначили.

«Сейчас мы призываем соавторов американо-бахрейнского проекта отозвать его, не форсировать принятие решений по нему, потому что мы не видим пока потенциала для этого документа», — приводит слова дипломата газета «Известия».

США и Бахрейн подготовили новый проект резолюции. В документе есть пункт о возможности ввести санкции. Также рассматривают вариант применения военной силы, если Иран не прекратит угрозы коммерческому судоходству.

Алимов добавил, что Россия не поддержит этот проект по Ормузскому проливу. Позиция Москвы остаётся неизменной.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские удары в Ормузском проливе не относятся к операции «Эпическая ярость». По его словам — действия Вашингтона стали ответом на атаку со стороны Ирана.