В Берлине уклонились от вопроса об освободителях Европы от нацизма

Советские солдаты в Берлине. Обложка © ТАСС / Марк Редькин

Представитель Правительства Германии Штеффен Майер не стал прямо отвечать на вопрос журналистов о том, кто освободил Европу от нацизма. Тема возникла во время брифинга после публикации канцлера Фридриха Мерца по случаю годовщины капитуляции нацистской Германии в соцсети Х.

Журналисты спросили, почему в обращении не упоминались страны-освободители. В ответ Майер предположил, что это могло быть связано с ограничением количества символов в самой соцсети. При этом он подчеркнул, что для канцлера было важно отметить саму дату как день освобождения Германии от террора.

Когда представителя кабмина прямо спросили, кто именно освободил Европу от нацизма, он заявил, что «это исторически чётко задокументировано».

В Берлине запретят символику России и СССР у мемориалов 8–9 мая

Ранее Мерц получил волну критики за то, что не упомянул ключевую роль Красной Армии в освобождении Европы. Пользователи Сети тут же возмутились: по их мнению, канцлер умышленно избежал упоминания исторической правды.

