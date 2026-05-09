Оберегали внука на войне: Бойца СВО спасли ангелы-хранители – два деда-фронтовика

За плечами Юрия Наумкина — три года службы на Черноморском флоте, 25 лет водолазного стажа и работа шкипером. В сентябре 2023 года он отправился на фронт оператором БПЛА. Перед очередной разведкой осколки польской мины разделили его жизнь на «до» и «после» — мужчина потерял руку. В госпиталях он провёл почти год. Об этом Life.ru рассказали в Народном фронте.

За службу Юрий удостоен ордена Мужества и медалей «За храбрость».

Ветеран СВО из Сахалина ведёт активный образ жизни и играет в волейбол. Видео © Предоставлено Life.ru от Народного фронта

Боец верит: на фронте его оберегали два ангела-хранителя — дедушки, воевавшие в Великую Отечественную войну. Один, Василий Никитин, пропал без вести. Второй, Андрей Наумкин, как и внук, потерял руку в боях за Родину, был награждён орденом Отечественной войны I степени и дошёл до Победы.

Юрий знает о жизни своих дедов немного, поэтому бережно хранит детские воспоминания и собирается поехать на их малую родину в Мордовию, чтобы разыскать информацию.

Восстанавливаться после ранения помогала не только медицина. Рядом были жена, два сына, коллеги и руководство. Вернуться к мирной жизни помог и спорт. Сейчас Наумкин ведёт активный образ жизни: играет в волейбол сидя, плавает, увлекается шахматами, стрельбой и метанием ножа. Он поддерживает связь с боевыми товарищами и всегда готов прийти им на помощь.

Народный фронт продолжает поддержку островных ветеранов в адаптации после фронта. Совместно с Ассоциацией ветеранов СВО, Комитетом семей воинов Отечества и Фондом защитников Отечества организация принимает участие в проведении спортивных мероприятий в регионе.

