Западу стоит как можно скорее начать переговоры с Россией. Однако местные элиты во главе с главой евродипломатии Каей Каллас стали главным препятствием на этом пути. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в интервью Станиславу Крапивнику на его YouTube-канале.

Учёный пояснил, что США планировали использовать украинцев как инструмент для устранения проблем. После неудачи Вашингтон пытается переложить эту задачу на европейцев.

«Но я никак не могу понять европейцев. Почему? Пока они поддерживают такой расклад, они будут слабы и будут сталкиваться с угрозами безопасности», — добавил он.

Диесен отметил, что сейчас, после проигрыша в конфликте на Украине, настало время для сделки. Однако европейские лидеры не готовы просто связаться с Москвой и начать диалог.

По мнению эксперта, существующие кандидаты от Европы для переговоров с Кремлём не способны добиться дипломатических успехов. По его словам, ведутся споры о формате переговоров с Россией и о том, кто должен их вести. Диесен предположил, что в какой-то момент кто-то вроде Макрона или Каллас отправится в Москву с требованием капитуляции или подобными условиями. Учёный признал, что европейские политики застряли в мире, каким хотели бы его видеть, а не в реальности.

Ранее Кая Каллас высказалась о Дне Победы. Глава евродипломатии заявила, что если бы Советский Союз даровал Эстонии свободу после победы над нацистской Германией, тогда бы 9 Мая в республике отмечали как День Победы. Однако политик подчеркнула — именно с этого дня для её страны начались «зверства».