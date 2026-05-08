Глава евродипломатии Кая Каллас, судя по всему, совершенно не разбирается в истории, поэтому её суждения о 9 Мая вызывают лишь саркастическую улыбку, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя объяснение чиновницы, почему в Эстонии не хотят отмечать День Победы.

Сенатор подчеркнул в интервью «Газете.ru», что заявление Каллас о несвободе Эстонии звучит странно на фоне того, что значительная часть мужского населения прибалтийской республики в годы войны сотрудничала с гитлеровцами и служила в вермахте.

«Вот это мнение, вы знаете, совершенно никого не интересует, она абсолютно безграмотный человек», — заключил парламентарий.

Напомним, ранее Кая Каллас заявил, что если бы Советский Союз даровал Эстонии свободу после победы над нацистской Германией, тогда бы 9 Мая в республике отмечали как День Победы. Однако, подчеркнула она, именно с 9 мая для её страны начались «зверства».