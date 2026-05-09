С начала года в Россию прибыли свыше 5,6 тысячи украинцев

С начала 2026 года число граждан Украины, въезжающих в Россию, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные статистики, пишет ТАСС.

С января по март в РФ прибыл 5641 украинец — это на 214 человек больше, чем за тот же период 2025 года. Большинство въехавших, почти 5,4 тысячи человек, указали частную цель визита.

Ещё 168 граждан Украины прибыли в Россию по деловым причинам, 35 — для трудоустройства, 20 — как туристы, а 17 — для учёбы. Несколько человек пересекли границу транзитом или в составе транспортного персонала.

Основным способом въезда стало авиасообщение: самолётами воспользовались более 5,5 тысячи человек. Ещё 45 прибыли на автомобилях, трое — по железной дороге, двое пересекли границу пешком.

Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что около двух миллионов человек с Украины проживают в России. По её словам, речь идёт как о тех, кто уже получил российское гражданство, так и о тех, кто его не оформлял.