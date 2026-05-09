Австралия выделила более миллиарда долларов на помощь Киеву, но сокращает траты

Австралия с 2022 года направила на поддержку Украины более 1,7 млрд австралийских долларов — это около 1,2 млрд долларов США. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил посол России в Канберре Михаил Петраков.

По словам дипломата, помощь Киеву включала поставки бронетехники, участие в подготовке украинских военных в Великобритании в рамках операции «Куду», а также развёртывание в Европе самолётов дальнего радиолокационного обнаружения E-7A Wedgetail.

При этом Петраков отметил, что в последние полтора года объём австралийской поддержки начал сокращаться. По его словам, власти Австралии не объявляли о новых пакетах военной помощи Украине с декабря 2025 года.

Посол также заявил, что часть австралийского общества негативно относится к расходам на поддержку Киева, обращая внимание на сообщения о коррупции вокруг поставок помощи Украине.

«Не раз привлекали внимание к случаям коррупции на Украине, в том числе в отношении выделенной ей военной помощи. Наши комментарии на эту тему встречают живой отклик у определённой части австралийского общества, здраво оценивающей коренные причины конфликта», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Правительство Норвегии выделило $302 млн на военную поддержку Украины. Средства поступили в рамках механизма PURL — программы по закупке американских вооружений на средства НАТО. В общей сложности Норвегия предоставила через PURL более 12,5 млрд норвежских крон, что эквивалентно $1,3 млрд.