Лукашенко пошутил о визите в Москву на День Победы даже без радости Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с юмором отнёсся к реакции российского лидера Владимира Путина на свой визиту в Москву. Белорусский лидер заявил, что он всё равно приехал бы на празднование Дня Победы, даже если бы российский коллега не был рад его видеть. Шутка прозвучала в ходе встречи с Путиным в Кремле.

Путин в начале мероприятия подчеркнул, что очень рад видеть своего коллегу. В ответ Лукашенко пошутил, что даже и без радости в любом случае совершил бы этот визит ради доброго и светлого праздника.

«Даже если не рад был видеть, я бы всё равно приехал. Праздник добрый, светлый», — сказал он в ходе встречи.

Напомним, 8 мая в Кремле прошли переговоры президентов России и Белоруссии. Визит белорусского лидера организовали так, чтобы совместить участие в праздничных мероприятиях с обсуждением накопившихся вопросов. Президенты двух стран затронули актуальные темы двусторонней повестки.