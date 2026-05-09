День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 02:34

Лукашенко пошутил о визите в Москву на День Победы даже без радости Путина

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с юмором отнёсся к реакции российского лидера Владимира Путина на свой визиту в Москву. Белорусский лидер заявил, что он всё равно приехал бы на празднование Дня Победы, даже если бы российский коллега не был рад его видеть. Шутка прозвучала в ходе встречи с Путиным в Кремле.

Путин в начале мероприятия подчеркнул, что очень рад видеть своего коллегу. В ответ Лукашенко пошутил, что даже и без радости в любом случае совершил бы этот визит ради доброго и светлого праздника.

«Даже если не рад был видеть, я бы всё равно приехал. Праздник добрый, светлый», — сказал он в ходе встречи.

Лукашенко осудил тех «товарищей», кто бросил Победу под ноги
Лукашенко осудил тех «товарищей», кто бросил Победу под ноги

Напомним, 8 мая в Кремле прошли переговоры президентов России и Белоруссии. Визит белорусского лидера организовали так, чтобы совместить участие в праздничных мероприятиях с обсуждением накопившихся вопросов. Президенты двух стран затронули актуальные темы двусторонней повестки.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Путин
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar