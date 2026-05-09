Во Франции мэра избили во время празднования Дня Победы

Во французской коммуне Вазье (департамент Нор, регион О-де-Франс) произошёл вопиющий инцидент. Мэр города Стив Банш был жестоко избит прямо во время празднования Дня Победы у здания мэрии, пишет газета La Voix du Nord.

Нападавший нанёс политику травмы лица и вывих плеча. Пострадавшего госпитализировали.

36-летний злоумышленник, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за грабёж с применением насилия, напал на градоначальника из-за того, что местные власти отклонили его заявку на получение социального жилья. Нападавший также угрожал как минимум двоим заместителям мэра.

Мужчина был задержан полицией на месте преступления. Ему грозит обвинение по факту избиения и угроз в адрес должностных лиц.

Стив Банш был избран главой коммуны всего два месяца назад. В городе проживает чуть более 7 тысяч человек. Вазье находится на севере Франции, недалеко от границы с Бельгией.

