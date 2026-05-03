3 мая, 14:06

Лёгкие травмы и тяжёлые наркотики: Рейв на полигоне во Франции не обошёлся без пострадавших

Карета скорой помощи во Франции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pierre-Olivier

Во Франции на нелегальной вечеринке на военном полигоне пострадали 33 человека, пятеро из них — в тяжёлом состоянии. Об этом заявил глава МВД Лоран Нуньес.

12 человек попали в больницы, в том числе из-за употребления наркотиков. Министр осудил организаторов за проведение вечеринки на режимном объекте. Всех, кто покидает незаконное сборище, будут штрафовать за проникновение на военную территорию и нарушение запрета на музыкальное мероприятие. Оборудование у организаторов могут изъять.

Выписано около 600 штрафов, семерых задержали за отказ подчиниться полиции и нападение на стражей порядка.

Напомним, что нелегальная вечеринка началась 1 мая. Организаторы ждали до 30 тысяч человек, но в субботу вечером их собралось уже 40 тысяч. Власти не согласовали мероприятие, так как посчитали его слишком опасным — в этой зоне могут быть неразорвавшиеся снаряды. На полигоне в итоге нашли два снаряда, их обезвреживают сапёры.

Наталья Афонина
