Брат назвал подделкой предсмертную записку Эпштейна в тюрьме

Предсмертная записка Джеффри Эпштейна, обнародованная в федеральном суде, является подделкой. С таким заявлением выступил Марк Эпштейн — брат финансиста, осуждённого за секс-торговлю и покончившего с собой в тюрьме. Марк озвучил свою позицию в интервью изданию The National Enquirer.

По мнению Марка Эпштейна, если бы его брат собирался написать такую записку, он бы адресовал её конкретному человеку. Брат финансиста не верит в подлинность документа, который представляет собой общее заявление с прощанием.

«Я знал Джеффа всю жизнь. Если бы он собирался покончить с собой, если бы он собирался написать предсмертную записку, он написал бы ее кому-то, а не просто общее заявление с прощанием. Я в это не верю», — сказал Марк Эпштейн.

Согласно материалам дела, записку обнаружил бывший сокамерник Эпштейна Николас Тартальоне в июле 2019 года. Это случилось после того, как Эпштейна нашли в камере без сознания. Через месяц, в августе 2019 года, финансист умер в тюрьме. Официальная версия смерти — самоубийство.

Марк Эпштейн также усомнился в обстоятельствах июльского инцидента в камере. По его словам, сначала брат сообщил о нападении сокамерника. Затем Эпштейн отказался от этой версии.

«Он рассказал об этом своему адвокату, а затем отказался от этой истории, сказав, что не помнит, что произошло, потому что боялся мести», — заявил Марк.

Напомним, в США обнародовали рукопись, которая вероятно является предсмертной запиской Джеффри Эпштейна. Заметку долгие годы скрывали от публики. Документ мелькал лишь в материалах дела бывшего сокамерника Николаса Тартальоне. Официально текст опубликовал федеральный судья.