1 мая, 23:52

Сын связанных с Эпштейном норвежских экс-дипломатов свёл счёты с жизнью

Джеффри Эпштейн и его сообщница Гислейн Максвелл. Обложка © ТАСС / Zuma

Сын бывших норвежских дипломатов, вовлечённых в скандал вокруг финансиста Джеффри Эпштейна, покончил с собой. О трагедии сообщила газета VG, ссылаясь на адвокатов семьи Томаса Скьельбреда и Джона Кристиана Элдена.

Погибшему было 25 лет. Его родители — экс-посол королевства в Иордании и Ираке Мона Юуль и её муж Терье Реда-Ларсен.

В начале февраля норвежский МИД объявил, что Юуль покинула дипломатическую службу. Причиной стало расследование её контактов с Эпштейном. Правоохранители вскоре предъявили претензии и её супругу: женщину подозревают в коррупции, а Реда-Ларсена — в соучастии.

Представители пары передали прессе короткое заявление: «Терье Реда-Ларсен и Мона Юуль лишились сына». Никаких подробностей случившегося они не раскрыли.

Известно, что незадолго до собственной гибели скандальный миллиардер изменил завещание. Он распорядился перевести детям этой четы 10 миллионов долларов. Однако наследники не успели вступить в права и, по словам родственников, ничего не знали о таком решении.

В семье подчёркивали, что информация о деньгах стала для них неожиданностью, попав в публичное поле через прессу. Обстоятельства гибели сына экс-дипломатов выясняются.

Джеффри Эпштейн, американский финансист и осуждённый педофил, в 2008 году заключил скандальную сделку с прокуратурой Флориды, признав вину в организации проституции несовершеннолетних и отбыв всего 13 месяцев в тюрьме с правом ежедневных выходов. В 2019 году его вновь арестовали по федеральным обвинениям в торговле людьми и сексуальной эксплуатации десятков девочек-подростков. 10 августа 2019 года Эпштейн был найден мертвым в камере следственного изолятора Манхэттена; официальное расследование квалифицировало смерть как самоубийство, хотя многочисленные конспирологические теории указывали на недостатки видеонаблюдения и некомпетентность персонала тюрьмы.

В рамках Закона о прозрачности файлов Эпштейна администрация Дональда Трампа зимой 2025–2026 годов опубликовала около 3,5 миллиона страниц материалов — переписку, показания свидетелей и контакты. В документах фигурируют имена более 250 публичных лиц, включая политиков (Билл Клинтон, принц Эндрю, Эмманюэль Макрон), бизнесменов (Билл Гейтс, Илон Маск) и знаменитостей (Майкл Джексон, Дэвид Копперфильд). Однако критики отмечают, что из 6 миллионов «потенциально релевантных» страниц почти половина так и не была обнародована, а из-за технических сбоев в открытый доступ попали имена нескольких несовершеннолетних жертв, что вызвало временное удаление документов со стороны Минюста.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
