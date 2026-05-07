В США суд обнародовал предсмертную записку Эпштейна

Федеральный судья в Нью-Йорке опубликовал документ, который, предположительно, написал Джеффри Эпштейн незадолго до смерти. Записка долгое время оставалась недоступной для общественности и фигурировала в материалах уголовного дела его бывшего сокамерника Николаса Тартальоне. Об этом пишет The New York Times.

Документ появился в открытом доступе по решению судьи Кеннета Караса после обращения The New York Times, которая ранее сообщила о существовании записки и обстоятельствах её обнаружения. В тексте содержатся эмоциональные высказывания о расследовании против Эпштейна, старых обвинениях и возможности самому определить момент прощания с жизнью. Последние строки были написаны заглавными буквами и сопровождались фразой о том, что «никакое веселье — не стоит того».

«Они копали под меня месяцами — ничего не нашли!!! Поэтому в итоге появились обвинения 15-летней давности. Приятно иметь возможность самому выбрать момент, чтобы попрощаться. Что вы хотите, чтобы я сделал, — разрыдался, что ли!! Никакого веселья — не стоит того!!» — говорится в тексте записки.

Как рассказал Тартальоне, листок нашли летом 2019 года в камере исправительного центра «Метрополитен» на Манхэттене. По его словам, записка лежала внутри графического романа, который остался после того, как Эпштейна вывели из камеры после инцидента. Тогда финансиста удалось спасти, однако спустя несколько недель его обнаружили мёртвым.

Тартальоне сообщил журналистам, что текст был написан на вырванном листе жёлтого блокнота. После находки он передал документ своим адвокатам, полагая, что тот может пригодиться в случае обвинений со стороны Эпштейна. В материалах суда говорится, что адвокаты Тартальоне подтверждали подлинность записки, хотя способ проверки не раскрывается. The New York Times отмечает, что самостоятельно установить авторство документа не удалось.

