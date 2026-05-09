Мирный житель пострадал при атаке FPV-дрона в Брянской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
В Брянской области при атаке FPV-дронов на село Борщово Погарского района пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, мужчина получил ранения в результате удара беспилотников. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Также в результате атаки был поврежден автомобиль.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали мирные жители. В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица FPV-дрон атаковал трактор. В результате удара мужчина получил осколочные ранения плеча и ноги и был доставлен в больницу Белгорода.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.