Мирный житель пострадал при атаке FPV-дрона в Брянской области

В Брянской области при атаке FPV-дронов на село Борщово Погарского района пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, мужчина получил ранения в результате удара беспилотников. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Также в результате атаки был поврежден автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали мирные жители. В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица FPV-дрон атаковал трактор. В результате удара мужчина получил осколочные ранения плеча и ноги и был доставлен в больницу Белгорода.