Пушилин допустил крушение НАТО после окончания войны в Иране

Серьёзный кризис внутри НАТО может разгореться после завершения конфликта вокруг Ирана. Такое мнение ТАСС высказал глава ДНР Денис Пушилин.

Руководитель республики отметил, что ситуация на Ближнем Востоке уже ударила по внутреннему единству Североатлантического альянса. По его словам, между участниками блока возникли противоречия, которые больше не получится замаскировать или представить как незначительный эпизод.

«Какие-то изменения будут. Причём изменения достаточно серьёзные, если вы говорите о развале этого блока, я бы не исключал», — заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возвращение США к военно-морской операции Project Freedom в Ормузском проливе. По словам американского лидера, такой сценарий возможен в случае провала переговоров с Ираном.