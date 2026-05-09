Глава UBS обвинил бюрократию и чрезмерное регулирование в упадке Европы

Европейская экономика продолжит уступать США и азиатским странам, если власти не сократят объём регулирования и бюрократии. Об этом в интервью Financial Times заявил глава швейцарского банка UBS Серджио Эрмотти на фоне обсуждения банковских изменений в Швейцарии после краха Credit Suisse в 2023 году.

«Если бы чрезмерное регулирование касалось только банков, с этим ещё можно было бы жить. Но у нас чрезмерное регулирование повсюду. Вот в чём настоящая проблема», — сказал Эрмотти.

Он считает, что нынешнее положение дел в ЕС остаётся достаточно тяжёлым, однако пока не достигло уровня, который заставил бы политиков пойти на масштабные преобразования. Банкир предположил, что серьёзные реформы могут начаться лишь после кризиса, сопоставимого с долговыми потрясениями в Греции в 2012 году.

Сейчас власти рассматривают меры, которые могут обязать UBS нарастить капитал примерно на 20 миллиардов долларов. Банкир назвал подобные предложения несоразмерными и противоречащими международным нормам. При этом переносить штаб-квартиру из Швейцарии финансовая группа не собирается. Отдельно Эрмотти предупредил о растущем самоуспокоении на мировых рынках и возможных угрозах в сфере частного кредитования.

