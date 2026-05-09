Бывший президент США Барак Обама начал активнее появляться на публике из-за ситуации вокруг Russiagate — теории о «российском следе» и якобы связях Дональда Трампа с Москвой. Так глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал видео со встречи политика с премьер-министром Канады Марком Карни.

«Автор выдумки о Russiagate президент Обама паникует и выходит из тени, надеясь, что публичное появление на международных мероприятиях даст дополнительную защиту», — объяснил происходящее Дмитриев в соцсети X.

Ранее национальная разведка США обвинила Обаму в создании впоследствии опровергнутой теории о «российском следе» и якобы связях Дональда Трампа с РФ. Независимый спецпрокурор Роберт Мюллер ещё весной 2019 года по итогам расследования пришёл к выводу: доказательств такого сговора нет.