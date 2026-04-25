Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке



Регион
25 апреля, 15:05

Трамп с помощью ИИ-фото пруда доказал, что он лучше «Хуссейна» Обамы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff, Drop of Light

Президент США Дональд Трамп вновь попытался доказать своё превосходство над 44-м американским лидером Бараком Обамой, показав состояние пруда между монументом Вашингтона и мемориалом Линкольна. Фото опубликовано на странице главы Белого дома в Truth Social.

Пруд при Обаме и Трампе. Фото © Truth Social / Donald J. Trump

Фото запущенного водоёма экс-президент подписал «Хусейн Обама», а под своей фамилией разместил снимок с чистой водой.

При этом невооружённым глазом заметно, что фото сгенерировано нейросетью, а положение облаков и уток в пруду на двух картинках совершенно одинаковые. Остаётся лишь гадать, какой их двух вариантов настоящий.

Напомним, что Трамп неоднократно говорил, что пруд у мемориала Линкольна давно пора почистить. Политик называл его «грязным» и «отвратительным», указывая, что он позорит Америку. В итоге президент всерьёз взялся за облагораживание водоёма.

Трамп высмеял Обаму мемом о переговорах с Ираном

Дональд Трамп любит сравнивать себя с Обамой и искать общие точки, в которых он, как он сам считает, смог проявить себя лучше. Кроме того, республиканец обвиняет демократа во множестве крупных провалов внешней политики США. К примеру, глава Белого дома считает, что именно из-за действий Обамы Россия смогла вернуть себе Крым.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Барак Обама
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar