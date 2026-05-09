SC узнал о вопиющем конфликте интересов у режима Зеленского из-за России
Новые детали коррупционного скандала вокруг ближайшего окружения Владимира Зеленского объясняют, почему Киев не заинтересован в завершении конфликта. Об этом пишет западное издание Strategic Culture.
«Последний поворот в продолжающемся коррупционном скандале на Украине объясняет, почему киевский режим хочет, чтобы конфликт продолжался как можно дольше», — говорится в публикации.
Автор статьи связывает ситуацию с предполагаемым участием министра обороны Украины Рустема Умерова в мошеннической схеме, связанной с европейским финансированием. В статье утверждается, что продолжение боевых действий позволяет сохранять финансовые потоки, связанные с контрактами, откатами и коррупционными схемами.
«А мир — это означает конец прибыльного бизнеса», — отмечает автор материала.
Также в публикации говорится, что дипломатическое урегулирование конфликта в действительности противоречит интересам украинской элиты, заинтересованной в сохранении текущей ситуации. В статье отмечается, что в Киеве существует «явный конфликт интересов, при котором дипломатия и мир с Россией совершенно неприемлемы для коррупционных интересов».
Как уже писал Life.ru, новые записи «миндичгейта» вновь вывели Владимира Зеленского и его ближний круг в эпицентр коррупционного скандала. Немецкая пресса узнала, что на этот раз основное внимание приковано к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову.
