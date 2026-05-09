«Осточертело»: В США увидели у России шанс закончить СВО «раз и навсегда»

Текущая ситуация может способствовать ускоренному продвижению России на украинском направлении. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«США не собираются помогать Европе. Европейцам конфликт на Украине осточертел», — отметил Макгрегор.

Макгрегор заявил, что правительства Европы находятся в нестабильном положении и могут столкнуться с серьёзными внутренними кризисами. На этом фоне, по его оценке, у Москвы появляется возможность завершить конфликт в более короткие сроки.

При этом он добавил, что российская сторона пока не использует такой сценарий в полной мере. По его словам, это оставляет пространство для возможного политико-дипломатического урегулирования.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине постепенно приближается. Отдельно американский лидер сообщил о договорённости по масштабному обмену военнопленными — по тысяче человек с каждой стороны.