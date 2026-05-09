«Гордыня затмевает глаза»: Шукшина назвала роковую ошибку фашистов в годы ВОВ

Фашистов в годы Великой Отечественной войны сгубила гордыня, которая считается одним из смертных грехов. Об этом заявила заслуженная артистка России Мария Шукшина.

Своими мыслями звезда поделилась на премьере военной драмы «Семь вёрст до рассвета» с Фёдором Добронравовым в главной роли. Картина повествует о Герое Советского Союза Матвее Кузьмине, который в 1942 году заманил целый немецкий батальон под пулемётный огонь красноармейцев.

«Гордыня фашистов затмевает им глаза, она слепит их и не дает разглядеть в этом крестьянине всю его мудрость, веру, его внутренний нравственный стержень, его волю к свободному моральному выбору что в конечном итоге становится роковой ошибкой фашистов», — цитирует актрису Пятый канал.

Ранее Мария Шукшина выступила с критикой в адрес поздних работ знаменитых советских кинорежиссёров Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая. По её словам, эти фильмы было невозможно смотреть.