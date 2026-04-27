Отец-одиночка Макар Касаткин вышел в свет с матерью Марией Шукшиной

Актриса Мария Шукшина пришла на красную дорожку в Москве вместе с 28-летним сыном Макаром Касаткиным. Мероприятие организовали перед премьерой фильма «Семь вёрст до рассвета», пишет Кино Mail. Шукшина сыграла одну из главных ролей в этой картине.

Касаткин воспитывает ребёнка один — после смерти гражданской жены. Молодой человек не стал общаться с журналистами на мероприятии. Он редко появляется на публике. Журналисты заметили, что Касаткин сменил имидж и отрастил бороду.

Шукшина выглядела элегантно и уверенно. Актриса позировала фотографам вместе с сыном. Съёмочная группа фильма также прошла по красной дорожке. Но именно появление Шукшиной с наследником привлекло особое внимание папарацци.

Напомним, бывшая девушка Касаткина Фрейя Зильбер скончалась в декабре 2022 года в возрасте 26 лет. Рядом с ней на полу лежали шприц и трубка для курительных смесей. У пары был недолгий роман, но в отношениях родился ребёнок. По словам Фрейи, Макар отказывался признавать ребёнка, но ДНК-тест всё изменил. С 2020 года мальчик стал жить в звёздной семье, а мать лишь изредка его навещала.

Макар Касаткин — сын Марии Шукшиной от второго брака с бизнесменом Алексеем Касаткиным.