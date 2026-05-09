Специальная военная операция
9 мая, 06:41

Студенты в Конго прочитали стихотворение Симонова «Жди меня» в День Победы

Обложка © Русский дом в Республике Конго

Ко Дню Победы студенты Русского дома в Республике Конго прочитали наизусть стихотворение Константина Симонова «Жди меня». Для учащихся это стало не просто данью памяти героям, а глубоким погружением в русскую культуру.

Студенты в Конго прочитали стихотворение Симонова «Жди меня» в честь Дня Победы. Видео © Русский дом в Республике Конго

Несмотря на языковой барьер, ребятам удалось передать искренность и драматизм фронтовой лирики. Русский дом в Конго поздравил всех с праздником и пожелал мира, добра и чистого неба над головой.

«Пусть мужество героев вдохновляет нас, а память о них живёт в каждом уголке планеты. Мира, добра и чистого неба над головой», — говорится в сообщении.

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв поддержал ветеранов Великой Отечественной войны. Его благотворительный фонд «Русский Крест» организовал большую программу помощи, которая охватила несколько стран и регионов. Деньги получили ветераны из России, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и Армении. Всего 30 участников войны получили по 1 миллиону рублей.

