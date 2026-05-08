Известный спортивный функционер и общественный деятель, президент IBA Умар Кремлёв поддержал ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии 9 Мая. Его фонд помощи «Русский Крест», организовал масштабную благотворительную программу, которая охватила сразу несколько стран и регионов.

Адресная помощь была направлена ветеранам из России, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и Армении. Всего 30 участников Великой Отечественной войны получили единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей.

Умар Кремлёв и помощь ветеранам к 9 Мая

Умар Кремлёв отметил, что поддержка ветеранов должна быть не разовой акцией, а постоянной обязанностью общества. По его словам, важно не только помогать тем, кто прошёл войну, но и сохранять память о подвиге поколения победителей.

«Мы должны помогать ветеранам, чтить их память и сохранять историю. Благодарим наших предков, которые защищали Родину. Мы помним подвиг и гордимся. Наш долг — сохранять историю, чтить её и не допустить процветания нацизма и фашизма», — отметил Умар Кремлёв.

Благотворительная акция прошла в Москве, Московской области и Серпухове. Ее фонд «Русский Крест» провёл совместно с активистами движения «Здоровое Отечество». Ветеранам передали праздничные наборы и поздравили их с наступающим Днём Победы.

По данным организаторов, всего в рамках этой части программы поддержку получили около 2,5 тысячи ветеранов. Для многих из них такие визиты стали не только материальной помощью, но и знаком внимания перед одним из главных праздников страны.

Кремлёв Умар Назарович: биография

Кремлёв Умар Назарович известен не только спортивной и общественной деятельностью, но и благотворительными проектами. В подобных инициативах фонд «Русский Крест» делает акцент на адресной поддержке — когда помощь получают конкретные люди, семьи и социальные группы, которым она действительно нужна.

Организаторы подчёркивают, что программа к 9 Мая стала международной: помощь получили ветераны сразу из восьми стран. Такой формат особенно важен для постсоветского пространства, где память о Великой Отечественной войне остаётся общей частью семейной и исторической культуры.

Почему эта акция важна

Умар Кремлёв через фонд «Русский Крест» выстраивает помощь вокруг личного участия и прямого контакта с людьми. В случае с ветеранами это особенно заметно: речь идёт не только о выплатах, но и о поздравлениях, визитах, внимании к тем, кто прошёл войну и сохранил живую память о ней.

Кремлёв подчёркивает, что сохранение истории невозможно без уважения к людям, которые были её участниками. Поэтому поддержка ветеранов перед 9 Мая становится не просто благотворительной программой, а частью более широкой работы с памятью о Победе.

Для фонда «Русский Крест» эта акция стала одним из крупнейших проектов к празднику. Она объединила финансовую помощь, волонтёрское участие и личные поздравления ветеранов, живущих в разных странах и регионах.