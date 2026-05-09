В Москве завершают подготовку к Параду Победы на Красной площади

В Москве на Красной площади подходят к завершению последние приготовления к параду Победы. Торжественное мероприятие начнётся в ближайшее время.

На трибунах уже разместились приглашённые гости, среди которых ветераны ВОВ, специальной военной операции и Герои России. Торжественная церемония откроется выносом Знамени Победы ротой почётного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

К участию в парадном марше готовятся военнослужащие различных видов и родов войск, а также курсанты военных учебных заведений. Отдельно отмечается участие военнослужащих из КНДР, которые также пройдут по брусчатке Красной площади. Завершит программу воздушная часть — пролет авиационных групп высшего пилотажа, которые раскрасят небо в цвета российского флага.

Ранее на Чукотке впервые провели акцию «Бессмертный полк» в необычном формате — с использованием арктической техники. Колонна вездеходов прошла по заснеженной тундре в районе Анадыря, преодолевая бездорожье в сложных климатических условиях. На машинах участники разместили портреты героев Великой Отечественной войны, приурочив акцию ко Дню Победы, который регион традиционно встречает одним из первых в стране.