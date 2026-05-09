Санду и Гросу возложили цветы к мемориалу советских солдат в Кишинёве

В Кишинёве первые лица Молдавии приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню и могилам советских солдат на мемориале «Вечность». В ней приняли участие президент Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу и премьер-министр Александр Мунтяну.

«Сегодня мы чтим память всех тех, кто отдал свои жизни во Второй мировой войне ради восстановления мира на нашей земле», — сказала Санду

Глава государства в беседе с журналистами назвала 9 Мая днём памяти и траура, отметив при этом необходимость переосмысления исторической даты. По её словам, в стране предлагается уделять больше внимания Дню Европы, для которого была заранее зарезервирована центральная площадь Кишинёва.

Несмотря на позицию властей, самым массовым мероприятием в стране остаётся акция «Бессмертный полк», в которой участвуют десятки тысяч человек. К шествию присоединяются бывшие руководители государства, депутаты парламента и представители дипломатических миссий.

Организацию части праздничных мероприятий взяли на себя оппозиционные силы и общественные организации. В программе также запланированы автопробеги, митинги и церемонии возложения цветов, включая развёртывание копии Знамени Победы на мемориале «Вечность». Отдельные мероприятия проходят в Гагаузии и Приднестровье, где День Победы традиционно отмечается особенно широко.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву накануне Дня Победы и принял участие в памятной церемонии у стен Кремля. В Александровском саду политик возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, почтив память павших в годы Великой Отечественной войны. Вместе с делегацией он возложил композицию из алых гвоздик с лентами в цветах национального флага и почти минутой молчания отдал дань уважения погибшим.