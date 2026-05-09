Глава СВР Нарышкин оценил предстоящий Парад Победы одним жестом

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, как пройдёт Парад Победы в этот раз. Об этом он сказал в разговоре с журналистом Life.ru из кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Нарышкин показал большой палец вверх и ответил на вопрос кратко.

«Отлично, не сомневайтесь! Хотя вы и не сомневаетесь», — сказал оглава СВР.

Таким образом Нарышкин не только подтвердил, что торжественное мероприятие пройдёт на высоком уровне, но и с улыбкой отметил, что у журналистов, следящих за работой Кремля, и не должно было возникать сомнений на этот счёт.

На Красной площади в Москве заканчиваются последние приготовления к параду Победы. Мероприятие начнётся с минуты на минуту. На трибунах уже сидят приглашённые гости: ветераны Великой Отечественной войны, участники спецоперации и Герои России. Торжественную церемонию откроет рота почётного караула Преображенского полка — она вынесет Знамя Победы.