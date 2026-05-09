«Бессмертный полк» прошёл в Австралии

В Австралии состоялась акция «Бессмертный полк», посвящённая 81-й годовщине Победы. В Сиднее к праздничному шествию присоединились десятки человек разных поколений. Вместе с соотечественниками портреты своих родных пронесли сотрудники посольства и Генерального консульства России.

«Отрадно, что на далёком Зелёном континенте многие наши граждане собрались, чтобы почтить память героев. Глубокий поклон ветеранам, труженикам тыла, храбрым партизанам – всем, кто ковал и принёс нам Великую Победу!», — отметил посол России в Австралии Михаил Петраков.

Шествия «Бессмертного полка» также запланированы в Канберре, Мельбурне, Аделаиде, Брисбене и Перте. В Мельбурне, помимо этого, ожидается мотопробег.

Ранее в Кишинёве первые лица Молдавии — президент Майя Санду, спикер Игорь Гросу и премьер Александр Мунтяну — возложили цветы к Вечному огню и могилам советских солдат на мемориале «Вечность». При этом Санду назвала 9 Мая днём памяти и траура и заявила о необходимости переосмыслить эту дату. Она отметила, что в стране предлагают больше внимания уделять Дню Европы.