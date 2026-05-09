В Ташкенте на мемориале «Братские могилы» прошла акция «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая в Ташкенте на мемориале «Братские могилы». В Узбекистане этот день с 1999 года называют Днём памяти и почестей, а шествие с портретами героев проводят здесь с 2014 года.

С раннего утра люди приходили к мемориалу, чтобы возложить цветы к Вечному огню и поздравить ветеранов. Участники акции прошли по аллеям с фотографиями родных, воевавших на войне, и пели песни военных лет. На территории играл военный оркестр, а курсанты показывали строевую подготовку и навыки обращения с оружием.

«Братские могилы» открыли в 1975 году на месте военного госпиталя, который работал в Ташкенте в годы войны. Здесь похоронены полторы тысячи советских солдат и офицеров, умерших от ран. Перед праздником территорию благоустроили. Сейчас в Узбекистане живут 60 ветеранов Великой Отечественной войны и около 5 тысяч тружеников тыла. Всего в войне участвовали более 1,9 миллиона жителей республики. Из них больше 540 тысяч погибли и почти 160 тысяч пропали без вести.

Ранее на Чукотке во время акции «Бессмертный полк» в небе символично пролетела стая журавлей. В посёлке Провидения мероприятие собрало больше 5 тысяч человек. Там развернули огромную Георгиевскую ленту и пронесли её по главным улицам. Участники заметили в небе журавлиный клин — трогательный символ памяти и бессмертия душ солдат, погибших в Великую Отечественную войну.