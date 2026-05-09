На Красную площадь вынесли флаг России и Знамя Победы
На Красную площадь вынесли флаг России и Знамя Победы. С этого началось торжественное мероприятие 9 Мая в Москве.
Парад стартовал в 10:00 по московскому времени. После выноса государственных символов ожидается выступление президента РФ Владимира Путина. Он уже на трибуне.
Основу парада составит пешая колонна военнослужащих различных видов и родов войск Вооружённых сил РФ, а также курсантов военных вузов. В мероприятии примут участие и бойцы из зоны специальной военной операции. В воздушной части парада над Красной площадью пролетят боевые самолёты. В финале штурмовые истребители Су-25 окрасят небо в цвета российского триколора.
