Украинцы с утра массово ищут информацию о Параде Победы в Москве

Сегодня утром жители Украины стали активно искать в Интернете информацию о Параде Победы в Москве, а также поздравления с 9 Мая. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends, который отслеживает популярность поисковых запросов.

Большинство таких запросов вводятся на русском языке. Аналитики фиксируют резкий рост интереса к теме с самого утра 9 мая.

Кстати, парад в честь 81-й годовщины Победы на Красной площади в Москве уже начался. Торжественная церемония стартовала в 10 утра по московскому времени. На параде выступит президент Владимир Путин. В Кремле заранее назвали его речь «очень важной» и сказали, что её с нетерпением ждёт весь мир.