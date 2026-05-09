Песков заявил, что попыток срыва празднования Дня Победы не было
Попыток срыва празднования Дня Победы сегодня не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ничего не пытались, всё хорошо», — сказал представитель Кремля.
Напомним, накануне стало известно, что Россия приняла предложение президента США Дональда Трампа о временном перемирии с Украиной. Режим прекращения огня заявлен на три дня — с 9 по 11 мая. Других решений по его срокам в Кремле пока не озвучивали.
