Мишустин назвал День Победы напоминанием о ценности жизни и мира

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что День Победы напоминает о ценности мира и каждой человеческой жизни. Поздравительное обращение главы правительства было направлено Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Этот священный день напоминает, насколько ценен мир, каждая человеческая жизнь», — говорится в поздравлении.

Мишустин подчеркнул, что победа над нацизмом остаётся символом мужества и примером патриотизма для будущих поколений. Он отметил, что память о подвиге многонационального народа объединяет страну и сохраняет историческую преемственность. Отдельно премьер-министр выразил благодарность ветеранам, благодаря которым было обеспечено будущее страны.

Также Мишустин указал на героизм участников специальной военной операции, назвав их достойными продолжателями традиций предков. В завершение премьер пожелал Патриарху Кириллу здоровья и успехов в служении Отечеству.

Ранее президент России Владимир Путин завершил своё выступление на Параде Победы в Москве словами о единстве народа и неизбежности победы. В своей речи глава государства отметил, что общий результат складывается из вклада каждого — как на фронте, так и в тылу.