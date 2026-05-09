«Глупость можно скрыть молчанием»: Захарова разнесла Каллас за бредовые высказывания о Дне Победы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко раскритиковала главу европейской дипломатии Каю Каллас за её высказывание о 9 Мая. Соответствующий пост появился в телеграм-канале дипломата.
Захарова напомнила, что в Эстонии героями считаются эсэсовские легионеры, воевавшие против Красной армии. Видимо поэтому, заметила она, у официального Таллина 9 Мая — день траура.
«Как говорится, глупость она могла бы скрыть только молчанием, но не умела», — заключила спикер МИД.
Напомним, Кая Каллас заявила, что Эстония могла бы отмечать 9 Мая, если бы советское руководство «даровало республике свободу» после победы над нацистами в 1945 году. В своём выступлении она заявила, что страна не празднует эту дату из-за того, что, по её мнению, свобода тогда так и не наступила.
