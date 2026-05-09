Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

9 мая, 08:12

«Глупость можно скрыть молчанием»: Захарова разнесла Каллас за бредовые высказывания о Дне Победы

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко раскритиковала главу европейской дипломатии Каю Каллас за её высказывание о 9 Мая. Соответствующий пост появился в телеграм-канале дипломата.

Захарова напомнила, что в Эстонии героями считаются эсэсовские легионеры, воевавшие против Красной армии. Видимо поэтому, заметила она, у официального Таллина 9 Мая — день траура.

«Как говорится, глупость она могла бы скрыть только молчанием, но не умела», — заключила спикер МИД.

«Абсолютно безграмотный человек»: Каллас подняли на смех после отказа от 9 Мая

Напомним, Кая Каллас заявила, что Эстония могла бы отмечать 9 Мая, если бы советское руководство «даровало республике свободу» после победы над нацистами в 1945 году. В своём выступлении она заявила, что страна не празднует эту дату из-за того, что, по её мнению, свобода тогда так и не наступила.

Юрий Лысенко
