«Глупость можно скрыть молчанием»: Захарова разнесла Каллас за бредовые высказывания о Дне Победы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко раскритиковала главу европейской дипломатии Каю Каллас за её высказывание о 9 Мая. Соответствующий пост появился в телеграм-канале дипломата.

Захарова напомнила, что в Эстонии героями считаются эсэсовские легионеры, воевавшие против Красной армии. Видимо поэтому, заметила она, у официального Таллина 9 Мая — день траура.

«Как говорится, глупость она могла бы скрыть только молчанием, но не умела», — заключила спикер МИД.