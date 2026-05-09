У берегов Японии нашли загадочное существо, которое не отнесли ни к одному известному типу

У берегов Японии нашли неизвестное науке существо. Его не смогли отнести ни к одному известному типу животных. Данные учёных опубликованы в журнале Biodiversity Data Journal.

Загадочное создание заметили во время экспедиции на судне DSSV Pressure Drop. Камеры подводного аппарата на глубине больше 9 километров сняли бледно-белое существо, которое медленно парило над дном. Там давление почти в тысячу раз выше, чем на поверхности.

Тело неопознанного животного разделено на две симметричные половины, у него есть отростки. Учёные заметили, что оно отдалённо похоже на моллюска Dirona albolineata, но отростки у него выглядят иначе. Пока находку отнесли к категории «животное неопределённого положения».

Ранее сообщалось, что американская биотех-компания Colossal Biosciences, которая собирается клонировать мамонтов, дронтов и сумчатых волков, взялась за новый вид — голубую антилопу. Раньше эти парнокопытные с сизой шерстью и изогнутыми рогами жили на юго-западе современной ЮАР. Примерно в 1800 году европейские колонисты истребили их полностью. Сейчас сохранилось только четыре чучела — в музеях Вены, Лейдена, Парижа и Стокгольма.