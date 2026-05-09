Дмитриев отметил попытки паникующего Обамы «получить защиту»

Экс-президент США Барак Обама пытается усилить свою публичную защиту, появляясь на международных мероприятиях. Об этом в соцсети Х сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителя президента РФ Кирилл Дмитриев, прокомментировав видео с участием Обамы, опубликованное премьер-министром Канады Марком Карни после встречи в Торонто.

«Автор выдумки о Russiagate президент Обама паникует и выходит из тени, надеясь, что публичное появление на международных мероприятиях даст дополнительную защиту», — написал Дмитриев.

Ранее в США разгорелась дискуссия вокруг заявлений, связанных с так называемым «российским следом» и расследованиями о предполагаемых контактах окружения Дональда Трампа с Россией. Его назвали человеком, который якобы был связан с формированием версии о «вмешательстве России», позднее ставшей предметом политических споров и критики.