Медведев поздравил россиян с Днём Победы кадрами с парада в Москве
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и опубликовал кадры с парада на Красной площади.
«С Днём Великой Победы!» — написал Медведев.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов обратился к военнослужащим и ветеранам по случаю Дня Победы. Глава Минобороны подчеркнул преемственность поколений, назвав современных военнослужащих наследниками победителей Великой Отечественной войны.
