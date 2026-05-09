Водрузивший Знамя над Рейхстагом боец не умирал в поезде в СССР — 5 фактов от внучки

Внучка Героя Советского Союза Мелитона Кантарии Анжела Кантария опровергла распространённые в СМИ слухи о жизни и смерти своего деда, а также рассказала о его семье и наследии. Об этом она рассказала в интервью сайту MK.Ru.

«Квартиры не было, как и поезда, в котором он, якобы, умер. Дедушка не умирал в поезде, как пишут журналисты», — сказала она.

Мелитон Кантария вместе с Михаилом Егоровым вошёл в историю как один из бойцов, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году. Оба были удостоены звания Героев Советского Союза, а их подвиг стал символом завершения штурма Берлина.

В беседе с журналистами внучка героя рассказала, что Кантария не любил говорить о войне в семейном кругу, как и его боевой товарищ Егоров. По её словам, оба фронтовика не считали себя героями, подчёркивая, что «просто выполняли свой долг». Она также опровергла распространённые версии о смерти деда, включая утверждения о его кончине в поезде и якобы отсутствии средств на похороны. По её словам, эти сведения не соответствуют действительности.

Отдельно Анжела Кантария прокомментировала слухи о предоставлении семье жилья в Москве, заявив, что квартира государством им не выделялась. Она рассказала, что Мелитон Варламович помогал людям, был депутатом в Грузии и Абхазии, но при этом оставался простым и доступным человеком, не стремившимся к личной выгоде.

Также внучка героя поделилась подробностями семейной истории, отметив, что потомки Кантарии не стали военными, но хранят память о его подвиге и продолжают традиции патриотического воспитания. В завершение она подчеркнула, что главным наследием деда считает его жизненные наставления — о порядочности, доброте и уважении к людям.

Ранее правнук Героя Советского Союза Мелитона Кантарии, Георгий Кантария, проходящий службу в зоне специальной военной операции, рассказал о своём отношении к памяти прадеда в День Победы. Его прадед не любил вспоминать события войны и редко делился личными переживаниями о боевом пути.