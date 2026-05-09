Путин призвал жёстко пресекать фальсификацию истории Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жёстко пресекать любые попытки фальсификации событий Второй мировой войны и героизации нацистов. Заявление президента прозвучало в ходе торжественного приёма, посвящённого Дню Победы в Москве.

«Важно жёстко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов», — подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что на совести нацистов и их пособников — массовые страдания и гибель миллионов мирных жителей.

Ранее на торжественном приёме в Кремле, посвящённом Дню Победы, президент России Владимир Путин заявил, что Победа во Второй мировой войне не может быть разделена на «свою» и «чужую». Глава государства подчеркнул, что решающий вклад в разгром нацизма внесли народы Советского Союза, однако Россия также помнит о роли союзников по антигитлеровской коалиции.